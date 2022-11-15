Потушен пожар в девятиэтажном жилом доме в Якутске

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

Пожар, возникший около полудня 15 ноября на балконе пожар в жилом девятиэтажном доме по проспекту Ленина, 7/1, ликвидирован. Об этом сообщил начальник дежурной смены службы пожаротушения Якутского пожарно-спасательного гарнизона Алексей Беспалов.

Погибших и пострадавших в результате возгорания нет. С места пожара было эвакуировано 14 человек.

На тушение привлекались силы и средства Якутского пожарно-спасательного гарнизона в количестве 11 единиц техники и 42 человек личного состава.

В управлении ГО и ЧС города Якутска добавили, что в связи с пожаром в целях безопасности, в пострадавшем доме временно отключена подача газа и электроэнергии. Теплоснабжение подается. Всего в 9-этажном доме 68 квартир.

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