В Якутске загорелись балконы в девятиэтажном жилом доме по проспекту Ленина

Фото: t.me/sakhaday

Около 11:35 15 ноября в Якутске вспыхнул пожар в жилом девятиэтажном доме по проспекту Ленина, 7/1.

Жители города делятся в соцсетях фотографиями и видео инцидента. Пожар начался с балкона, расположенного на седьмом этаже дома, позже огонь перекинулся на балконы 8 и 9 этажей.

Фото: KP.RU

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Якутии, в данный момент производится тушение пожара. Проводится эвакуация жителей дома, на тушение привлечены девять единиц пожарной техники и 42 человек личного состава.

Фото: KP.RU

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