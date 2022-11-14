В Якутске семьям участников СВО заготовили лед на зиму

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В прошедшие выходные в пригороде Якутска три семьи мобилизованных на спецоперацию якутян получили помощь — им заготовили лед на зиму, сообщает пресс-служба мэрии столицы республики.

Это семьи из села Пригородный. Администрация населенного пункта совместно с сотрудниками регионального министерства финансов доставили им по три-четыре кубометра льда.

Фотографии, как проходила заготовка льда на водном объекте, можно посмотреть ниже.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На севере Якутии семьям мобилизованных раздали оленьи туши (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.