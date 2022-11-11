На севере Якутии семьям мобилизованных раздали оленьи туши

Фото: Огни Анабара

В Анабарском районе, а это самый север Якутии, семьям мобилизованных раздали туши оленей, сообщает издание «Огни Анабара».

Отмечается, что после объявления частичной мобилизации администрации района и наслегов, а также местные инициативы активно оказывают помощь семьям мобилизованных граждан, участвующих в СВО.

К примеру, завозят лед, раздают овощи, продукты питания, поддерживают денежными выплатами, ввели различные льготы.

Фото: Огни Анабара

А в начале недели оленеводческо-промысловое предприятие «Арктика» раздало семьям мобилизованных граждан села Саскылах оленину. Семьи мобилизованных были рады такой помощи, ведь этого мяса им может хватить на всю зиму.

Фото: Огни Анабара

Напомним, ранее мэр Якутска Евгений Григорьев объявил о дополнительных мерах поддержки от города семьям мобилизованных из Якутска. Это продуктовый овощной набор, отсрочка от арендной платы и пени за земельный участок, единовременная допвыплата в 30 тысяч рублей и другие.

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