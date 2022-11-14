В Якутске владельца собаки, напавшей на человека, привлекут к административной ответственности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владелец агрессивной собаки, совершившей нападение на женщину в СОТ «Птицевод», будет привлечен к административной ответственности.

Об этом во время общегородской планерки 14 ноября сообщил заместитель руководителя Департамента ветеринарии Якутии по городу Якутску Виктор Семенов, передает телеграм-канал мэрии «Якутск».

Напомним, ЧП произошло в августе этого года в отдаленном от центра районе Якутска СОТ «Птицевод». На женщину напала домашняя собака, выскочив из двора. Пострадавшей наложили несколько швов, ей диагностировали укушенные рваные раны в области правого бедра и левой голени.

Позже женщина рассказала, что хозяин собаки не понес никакого наказания, а сотрудники Департамента ветеринарии ограничились лишь профилактической беседой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Якутске владельца собаки, напавшей на человека, наказали... профилактической беседой (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.