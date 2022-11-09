В Якутске владельца собаки, напавшей на человека, наказали... профилактической беседой

Фото: «Эхо столицы»

«Профилактической беседой» наказали владельца агрессивной собаки, напавшей на жительницу Якутска, пишет издание «Эхо столицы».

19 августа этого года в отдаленном от центра районе Якутска СОТ «Птицевод» на Антонину В. (имя изменено) напала собака. Животное было домашним, оно выскочило из соседнего двора.

Травмы оказались тяжелыми

Травмы от нападения оказались достаточно тяжелыми, женщине наложили 8 швов, она проходила лечение в городском травмпункте. «Укушенные рваные раны в области правого бедра и левой голени» — говорится в медицинской справке лечебного учреждения.

Фото: «Эхо столицы»

Пострадавшая написала заявление в управу округа, чтобы привлечь к ответственности хозяина агрессивной собаки. Управа, в свою очередь, направила письмо в адрес Департамента ветеринарии Якутии с просьбой принять меры по заявлению гражданки. Этот департамент уполномочен вести контроль за соблюдением «Правил содержания домашних животных».

Фото: «Эхо столицы»

До 10 октября от Департамента не было никаких вестей. И только спустя почти два месяца после ЧП, оттуда направили заявление в прокуратуру республики о согласовании «внепланового контрольного (надзорного) мероприятия» в отношении хозяина агрессивной собаки.

Прокуратура же отреагировала молниеносно — через два дня вынесла отказ на проведение этих мероприятий. Скорее всего, там руководствовались объявленным в стране «мораторием» на проведение внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий, если они не угрожают жизни и здоровью граждан. Хотя в данном случае ущерб здоровью гражданки налицо, и подтверждается документами.

Наказание беседой

А еще через неделю, 19 октября, наступил срок давности по возбуждению дела об административном правонарушении.

Несмотря на это, сотрудники Департамента ветеринарии спустя еще неделю, 25 октября, выехали на указанный пострадавшей адрес и нашли владельца собаки: провели с ним «контрольное (надзорное) мероприятие в виде профилактического визита» и «профилактической беседы».

На еженедельной общегородской планерке 7 ноября, в ответ на прямой вопрос главы Якутска Евгения Григорьева, сколько владельцев собак оштрафованы за самовыгул, представитель Департамента ответил, что «таких данных нет, работа только начинается».

«Я просто хочу справедливости»

Сама Антонина неделю назад также написала заявление в республиканскую прокуратуру с жалобой на бездействие ответственных лиц.

— Я была долго на больничном, сами понимаете — это потеря в зарплате. У меня постоянно поднимается давление, возник тромбоз сетчатки и ухудшилось зрение, — говорит она.

По словам женщины, владелец собаки ни разу не вышел на связь с ней. Хотя родные пострадавшей несколько раз ходили к его дому, все время оттуда выходили другие люди и говорили, что в данное время он отсутствует.

Антонина также возмущается действиями участкового. Страж порядка сперва долгое время не мог установить личность хозяина, хотя был известен адрес его местожительства. Потом никаких мер к владельцу собаки не было предпринято, хотя свою вину тот не отрицал.

— В департаменте ветеринарии тоже молчат. Заявили, что никакой медицинской экспертизы не было. Понимаете — я жду уже три месяца, чтобы хоть как-то наказали владельца собаки. Он ведь наверняка считает, что все ему сошло с рук. Нет ничего хуже безнаказанности. Из-за такого потом и происходят трагедии. Мне не надо ни от кого каких-то денег, чего-то еще. Я просто хочу справедливости, — заключила женщина.

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