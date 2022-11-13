Минтранс Якутии оценил готовность Жатайской судоверфи в 47%

Фото: Минтранс Якутии

12 ноября министр транспорта и дорожного хозяйства Якутии Владимир Сивцев провел выездное совещание по вопросу строительства Жатайской судоверфи, сообщает пресс-служба министерства.

По словам директора АО «Жатайская судоверфь» Петра Накула, в административных корпусах введено тепло, ведутся внутренние работы, на строительных работах задействованы 181 работник.

Отмечается, что готовность объекта на сегодня составляет 47%. Сивцев отметил, что «объект должен быть введен в установленные сроки, в 2023 году».

Фото: Минтранс Якутии

Напомним, что Жатайскую судоверфь, стоимость которой изначально оценивалась в 5,75 миллиарда рублей, должна была ввести в эксплуатацию в конце 2021 года, выход ее на полную мощность — в 2025 году. Весной власти Якутии обозначили новый срок сдачи объекта на конец 2022 года.

Среди причин невыполнения сроков назывались ковидные ограничения, аномальные холода, несвоевременное привлечение кредитных средств для приобретения оборудования, низкие темпы работ подрядной организации.

Также премьер Якутии Андрей Тарасенко заявил, что на федеральном уровне принято решение о передаче всех акций «Жатайской судоверфи» в собственность республики.

В настоящее время акционерами компании «Жатайская судоверфь» являются Федеральное агентство по управлению госимуществом (78%), Корпорация развития Якутии (19%) и ПАО «Ленское объединенное речное пароходство» (ЛОРП, 3%).

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