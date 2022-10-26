В Усть-Алданском районе Якутии хозяйская собака напала на ребенка

Фото: «Новости Якутии»

В среду, 26 октября, в якутских пабликах распространились пугающие фотографии последствия нападения собаки на ребенка — на них виден глубокий укус на ноге.

Сообщается, что это произошло в селе Кептени Усть-Алданского района.

Как рассказали «КП — Якутия» в местной школе, инцидент произошел накануне, во вторник. Собака была не бродячая, а домашняя, соседская. Мальчик, ученик пятого класса, приблизился к дому, и пес на него напал.

Ребенка отвезли в больницу.

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