Трое пропавших в Якутии охотников нашлись

Фото: ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ

Трое охотников, которые ранее пропали на правом берегу реки Лены в Якутии, нашлись.

Об этом «КП — Якутия» сообщил их приятель.

«Машина застряла в зоне, где не действует сотовая связь. С людьми все в порядке», — передал он.

Напомним, 33- и 34-летние мужчины отправились на Toyota Hilux Surf на охоту. Их видели в среду в 16:30 выезжающими с заправки «Туймаада нефть-2» поселка Жемкон в сторону Нижнего Бестяха. В четверг утром они должны были там выйти на работу, однако не явились. Родные забили тревогу.

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