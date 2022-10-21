В Якутии пропали трое охотников

Фото: ОХОТА И РЫБАЛКА В ЯКУТИИ

В Якутии трое мужчин отправились на охоту и пропали без вести. Информация об этом появилась в группе для охотников и рыбаков в соцсетях – сообщается, что в последний раз пропавших видели в среду.

«Последний раз были в сети и видны на камере в среду в 16:30 выезжающими с заправки Туймаада нефть-2 поселка Жемкон в сторону Нижнего Бестяха. Ехали на машине е382ео «Тойота Сурф» серый», – говорится в посте.

В четверг утром мужчины уже должны были выйти на работу в поселке Нижний Бестях, однако они там так и не объявились. Последняя активность телефона одного из охотников была замечена вечером в четверг в местности «Тит Эбя».

Пропавшие – Гоголев Александр, Платонов Николай, Попов Юрий, всем по 33-34 года. Поисковики собираются в местном клубе «Кордом», а тех, кто владеет информацией о местонахождении мужчин, просят звонить по телефону 89241757989.

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