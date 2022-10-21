«Рынок диктует свои условия». «Саханефтегазсбыт» прокомментировал повышение цен на дизтопливо в Якутии

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С 21 октября АО «Саханефтегазсбыт» повысил цены на дизельное топливо на всей территории республики от 3 до 13%, сообщает пресс-служба компании.

В Якутске цена на дизтопливо выросла с 66,70 до 75,20 рублей за литр. Повышение составило почти девять рублей. Предыдущее повышение было в январе этого года. Тогда ценник на ДТ от «Саханефтегазсбыта» подскочил с 61,70 до 66,70 рубля за литр.

По словам заместителя генерального директора по экономике и финансам Артема Ничипоренко, повышение связано с ростом закупочной цены на нефтепродукты.

Он отметил, что компания не производит топливо, а закупает у заводов – производителей ПАО «Газпром-Нефть» и ПАО «Роснефть», а затем доставляет их в республику.

– Несмотря на существенный рост закупочных цен на рынке, мы до последнего старались сдерживать цены на прежнем уровне. Но, к сожалению, рынок диктует свои условия, – отметил Ничипоренко.

Он подчеркнул, что компания при всем желании не может рисковать и реализовывать нефтепродукты по ценам ниже закупочных в ущерб финансовой устойчивости предприятия.

– Если и дальше сдерживать цены, то это может привести к очень негативным последствиям. А допустить такое - означает поставить под угрозу обеспечение жизнедеятельности арктических районов Якутии, – сказал замгендиректора.

Справка КП:

Компания «Саханефтегазсбыт» занимается поставкой нефтепродуктов в арктические районы. Она полностью принадлежит правительству Якутии.

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