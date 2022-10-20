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Общество20 октября 2022 10:02

В Якутии второй раз за год повысили цены на дизельное топливо

Ценник на топливо «Саханефтегазсбыта» вырос почти на 9 рублей
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: DPSYKT.14

Фото: DPSYKT.14

В Якутии с завтрашнего дня поднимут цены на дизельное топливо: о повышении сообщила компания «Саханефтегазсбыт», но жители также сообщают о повышении на АЗС других поставщиков.

«Саханефтегазсбыт» повысил цены на ДТ почти на 9 рублей – теперь стоимость за литр составляет 75 рублей 20 копеек. Приказ компании начинает действовать с 21 октября.

Отметим, что цены на дизель в республике уже повышали в начале года: тогда ценник на ДТ от «Саханефтегазсбыта» подскочил с 61,70 до 66,70 рубля за литр. Глава Якутии Айсен Николаев тогда назвал этот шаг «объективным», поскольку компании не могут работать себе в убыток.

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