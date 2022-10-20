Фото: правительство Якутии

В Якутске в честь Дня матери торжественно выписали 14 детей из Перинатального центра Якутской республиканской клинической больницы. Всего сегодня выписались 4 мальчика и 10 девочек – их родители получили сертификаты «Дети столетия» на 100 тысяч рублей.

«Это дети столетия, они всю жизнь будут гордиться, что родились в юбилейный для Республики год», – отметил замминистра труда и социального развития Алексей Постников. Он добавил, что в юбилейный год в Якутии родились уже 8 498 детей.

Отметим, что накануне из Республиканской больницы №1 торжественно выписались еще пять детей, которые родились непосредственно в День матери, 16 октября. Их родители также получили сертификаты «Дети столетия».

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