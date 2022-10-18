В Якутске торжественно выписали детей, родившихся в День матери

Фото: Минтруда Якутии

В Якутске прошла торжественная выписка пяти новорожденных из Республиканской больницы №1. Все они появились на свет в якутский День матери, 16 октября. Матерям малышей вручили сертификаты целевого капитала «Дети столетия» – их номинал составляет 100 тысяч рублей.

Отметим, что такие сертификаты вручаются всем семьям, в которых дети родились в 2022 году, объявленном Годом Матери. За девять месяцев этого года в Якутии уже родились более 8,5 тысяч детей.

По этому показателю республика занимает первое место на Дальнем Востоке. Сертификаты же будут вручать матерям до до 31 декабря – впоследствии их можно будет потратить на образование ребенка, семейный отдых, улучшение жилищных условий и прочие полезные вещи.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.