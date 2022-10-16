В Якутии семьям мобилизованных и ветеранов выделят субсидию на покупку газового оборудования

Фото: пресс-служба АГиП

150 тысяч рублей получат семьи мобилизованных военнослужащих и ветеранов боевых действий на покупку газового оборудования в рамках программы социальной газификации.

Такое поручение дал руководитель Якутии Айсен Николаев, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Уточняется, что такая поддержка будет оказана вне зависимости от уровня дохода семьи.

– Во время моей встречи с женами и матерями мобилизованных военнослужащих поступали разные вопросы, все они решаются. Одним из них был вопрос о подключении домов к газоснабжению. Безусловно, вопрос важный, требующий незамедлительного решения. Тогда была оперативно решена проблема одной семьи. Но, как я и ранее отмечал, проблема одной семьи касается интересов многих, – отметил Айсен Николаев.

Единовременная субсидия на приобретение газового оборудования уже в этом году будет выделена жителям индивидуальных жилых домов за счёт республиканского бюджета.

В сообщении не уточняется, получат ли эту субсидию жители многоквартирных домов и владельцы дач.

В Якутии адресная материальная помощь на газификацию жилых домов осуществляется с 2010 года. С начала текущего года предельный размер помощи по социальной газификации увеличен со 100 тысяч рублей до 150 тысяч рублей.

На данный момент получателями адресной материальной помощи являются малоимущие граждане, одиноко проживающие неработающие пенсионеры, участники Великой Отечественной войны, ветераны тыла и другие отдельные категории граждан. За период 2010-2021 годов адресную помощь получили почти девять тысяч семей на сумму 813 миллионов рублей.

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