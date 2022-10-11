В Якутии первые 26 семей мобилизованных получили выплаты в 200 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ
Первым 26 семьям мобилизованных в республике уже поступила единовременная выплата в 200 тысяч рублей, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем телеграм-канале.
Руководитель региона напомнил, что выплата полагается не только семьям мобилизованных граждан, но и семьям добровольцев и контрактников, находящихся в зоне специальной военной операции.
Ранее региональный МФЦ предположил, что с учетом времени на обработку заявки в 10 рабочих дней средства начнут поступать в конце текущей недели. Однако это произошло раньше.
Напомним, в конце сентября глава республики Айсен Николаев подписал указ о мерах поддержки семей мобилизованных, в числе которых значится выплата единовременной материальной помощи в размере 200 тысяч рублей.
Прием заявлений начался 5 октября. Подать его можно через МФЦ или портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru. Какие документы для этого нужны, можно посмотреть здесь.
Подробнее о мобилизации и мерах поддержки — здесь.
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