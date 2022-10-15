В Якутии судно с продуктами и товарами первой необходимости дошло до Среднеколымска

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Барже-буксирный состав ПАО «ЛОРП» с продуктами и товарами первой необходимости для жителей северного района в субботу, 15 октября, дошел до Среднеколымска, сообщила пресс-служба Минтранса Якутии.

Для помощи экипажу состава привлекли два буксира «Патома» и «Сухона», а также теплоход «ТР-75» Колымской судоходной компании. В настоящее время состав уже вошел в порт, работники выгружают контейнеры. А всего их 39 штук, общий вес груза — 786,6 тонны.

Напомним, ранее другое судно, везшее этот же товар, получило пробоину и вернулось в порт Зеленый Мыс. Это происшествие взволновало жителей Среднеколымского района, так как они могли остаться без жизненно необходимых вещей. И тогда власти республики решили направить груз другим судном.

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