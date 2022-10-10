Товары в якутскую Арктику после пробоины у сухогруза доставят другими судами

Фото: Андрей Курило, "Колымская правда"

Власти Якутии обеспечат Среднеколымский район товарами первой необходимости и продуктами в завершающий период навигации. Ранее стало известно, что в район вовремя не пришел сухогруз с провизией – корабль получил пробоину и вернулся обратно в порт «Зелёный Мыс».

Бизнес-омбудсмен Альбина Кычкина и депутат Ил Тумэна Сахамин Афанасьев сообщили, что власти решили перевезти грузы силами ПАО «ЛОРП» и АО «КСК» – всего 47 контейнеров с товарами жизнеобеспечения. Судно выйдет в сопровождении буксира ОТ-2038 ПАО «ЛОРП» и малых буксиров АО «КСК» завтра из Зеленомысского речного порта в сторону Среднеколымска.

«Также силами АО «Авиакомпания «Полярные авиалинии» будут организованы вылеты по маршруту Среднеколымск – Черский - Среднеколымск для перевозки предпринимателей, для решения вопросов по организации хранения части оставшихся грузов, которые планируется вывозить в зимний период», – добавили в правительстве.

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