По поручению главы Якутии создан Единый координационный центр по оказанию помощи мобилизованным

Фото: t.me/aisen_nikolaev

По поручению Айсена Николаева, на базе Постоянного представительства Якутии в Москве создан Единый координационный центр. Об этом глава Якутии сообщил в своем телеграм-канале.

Центр будет координировать все ведомства, предприятия и общественные организации республики для оказания всесторонней помощи военнослужащим и их семьям, восстановления новых территорий страны и гуманитарной помощи их населению.

Айсен Николаев напомнил, что в Якутске действует центр для связи с мобилизованными и поддержки семей, организована «горячая линия» 122, а также пункт приёма и обработки посылок для мобилизованных.

– Якутия поддерживает наших военнослужащих и их семьи. Силами организаций и предприятий, а также неравнодушных граждан наши люди продолжают получать помощь на передовой. Выполнена большая работа, однако предстоит сделать ещё больше. Центр позволит скоординировать все действия и оперативно оказывать помощь, – отметил он.

Какие задачи поставлены перед Центром:

Это обеспечение координации деятельности и взаимодействия органов власти по решению вопросов, связанных с оказанием всесторонней помощи военнослужащим участвующих в специальной военной операции и их семьям;

Также важной задачей Центра станет организация взаимодействия с Министерством обороны РФ и другими ведомствами.

Кроме того, Центр будет вести работу с ранеными военнослужащими из Якутии, находящимися на лечении и с членами их семей. А также оказывать содействие в поиске без вести пропавших военнослужащих и содействие материально-техническому обеспечению якутских мобилизованных.

Как подчеркнул глава Якутии, «все эти задачи можно выполнить только вместе, объединив все наши усилия».

– Необходимо также привлечь к работе депутатов от республики в Государственной Думе РФ и сенаторов в Совете Федерации РФ, а также крупные предприятия, которые ведут работу на территории республики, – сказал он.

– Уверен, что работа Центра позволит скоординировать всю ведущуюся работу и оперативнее оказывать помощь нашим воинам и их семьям. Якутия с вами! – заявил руководитель республики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Якутии заработал единый штаб оказания помощи мобилизованным и их семьям #МЫВМЕСТЕ (подробнее)

«Как-то принесли детские туфли мобилизованным». Репортаж из штаба волонтеров в Якутске (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.