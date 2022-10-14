В Якутии заработал единый штаб оказания помощи мобилизованным и их семьям #МЫВМЕСТЕ

В Якутске создан единый штаб помощи мобилизованным, названный в честь Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Здесь открыт прием гуманитарной помощи, а также организована адресная помощь от волонтеров, бесплатная юридическая консультация и психологическая поддержка населения, сообщает Минмол региона.

Где и какую помощь для мобилизованных принимают?

Штаб открылся в центре города по адресу: улица Орджоникидзе 10, 2 этаж. Здесь ежедневно с 10:00 до 18:00 принимается гуманитарная помощь для мобилизованных из республики.

Здесь ведется сбор медикаментов, продуктов, средств личной гигиены, теплых вещей, средств индивидуальной защиты и другое, всего около 30 наименований.

В штабе налажен пошив одежды для мобилизованных. Штаб совместно с Общественной палатой республики помогает отправлять и транспортировать гуманитарный груз.

Телефоны штаба: 50-88-93, 50-88-92.

Какую помощь оказывают семьям мобилизованных?

По поступившим заявкам волонтеры готовы оказать помощь семьям военнослужащих. К примеру, купить продукты, провести уборку территории и т.д.

Специалисты Республиканского психологического центра круглосуточно готовы бесплатно провести консультации. Анонимные звонки принимаются по телефону: 31-91-09. Также при желании можно записаться на личный прием по адресу ул. Курашова, 36.

Координационный центр для связи с мобилизованными якутянами совместно с районными землячествами содействует системной организации сборов в ряды армии и их возвращению. Центр принимают заявления и вопросы, адресованные военному комиссариату республики и военной прокуратуре якутского гарнизона, по адресу: ул. Курашова 24, этаж 4, каб. 401 и на электронную почту oprs11@mail.ru.

Телефон для справок: 50-83-73. Все заявления обещают рассматривать оперативно в ручном режиме.

Юридическую консультацию ведут адвокаты по телефону: 50-73-63.

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