В Якутии продолжается снижение заболеваемости коронавирусом

В Якутии выявлено 85 новых случаев COVID-19 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 14 октября в Якутии зарегистрировано 85 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной. Днем ранее региональный штаб отчитывался о 88 случаях.

В Якутске обнаружено 34 случая, в Верхневилюйском, Оймяконском, Олекминском, Сунтарском, Ленском, Мирнинском, Нерюнгринском, Усть-Майском, Алданском, Мегино-Кангаласском, Намском, Нюрбинском, Таттинском, Хангаласском, Эвено-Бытантайском, Абыйском, Анабарском, Верхнеколымском, Горном, Жиганском, Кобяйском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах – от 1 до 5 случаев.

За последние сутки лаборатории республики провели 1 955 исследований на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 603 962 теста.

Госпитализировано 15 человек, выздоровели 189 человек.

Первым компонентом привиты 684 623 человека, или 95,5% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 186 389 человек, или 74,2% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Алданском, Анабарском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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