В Якутии выявлено 88 новых случаев COVID-19

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 13 октября в Якутии выявлено 88 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает телеграм-канал вице-премьера Ольги Балабкиной.

Из них в Якутске зарегистрировано 35 заболевших. Еще в 18 районах обнаружено от пяти до одного случая.

За сутки лабораториями республики проведено 2 148 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 602 007 тестов.

За последние сутки госпитализировано 11, а выздоровели 86 человек.

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