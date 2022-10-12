Якутская прокуратура проверит разлив нефти после аварии на судне «Днепр»

Фото: polartrans.ru

Якутская транспортная прокуратура проверит сообщения СМИ о разливе нефти, который произошел с судна «Днепр». Корабль сейчас стоит в бухте Тикси Булунского района. Пока ведомство только проверяет обстоятельства, и примет меры прокурорского реагирования при наличии достаточных оснований.

О ситуации вокруг «Днепра» мы писали накануне: из бесхозного судна вытекают отработанные горюче-смазочные материалы. По некоторым данным, нефтепродукты рискуют оказаться в Северном Ледовитом океане.

Специалисты проекта осмотрели судно и установили, что в корпусе корабля есть трещина. При этом о проблемах с судном было известно еще в 2021 году, но его очистка и утилизация намечены на 2023 год.

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