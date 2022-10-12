В якутском поселке Тикси происходит утечка топлива из заброшенного судна

Фото: polartrans.ru

Из бесхозного судна «Днепр» в поселке Тикси в море Лаптевых вытекают отработанные горюче-смазочные материалы, создана угроза экосистеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу проекта «Чистая Арктика».

Член федерального штаба проекта Андрей Нагибин заявил, что нефтепродукты могут оказаться в Северном Ледовитом океане.

– Откладывать утилизацию «Днепра» – означает допустить реальную угрозу и нанести экологический ущерб не только прилегающей к судну акватории, но и всей экосистеме моря Лаптевых, – сказал он.

Специалисты проекта осмотрели судно и установили, что в корпусе корабля есть трещина, возле которого на поверхности воды присутствуют маслянистые разводы.

Напомним, что об этой проблеме стало известно еще в сентябре 2021 года, когда инспекция государственного экологического надзора провела обследование причального судна и отнесла отходы на судне к 3 классу опасности. Новая экспертиза была проведена текущим летом и Минэкологии Якутии — она обнаружила превышение ПДК нефтепродуктов в 15 раз. Сейчас экспертизой занимается Росприроднадзор.

В 2023 году планируется полностью очистить судно от нефтепродуктов с помощью микробиологических организмов, после чего оно должно быть утилизировано.

Власти региона рассматривают вопрос финансирования утилизации судна, в том числе софинансирования из федерального бюджета. Отмечается, что вопрос включен в дорожную карту Минтранса России.

«Днепр» пришвартован в бухте Тикси со времен СССР. С 1970-х годов его использовали во время навигации в качестве емкости для сбора отработанного масла и других горюче-смазочных материалов с приходящих морских судов. В зимний период остатки сжигались и использовались для отопления поселка. В настоящее время в поселке Тикси проживает более 4,5 тыс. человек.

«Чистая Арктика» — масштабный проект очистки арктической территории от накопленных с советских времен отходов. Реализация федерального проекта началась в 2021 году с поселка Тикси Булунского района. Тогда было собрано и вывезено порядка 300 тонн металлолома и 250 тонн древесины и пластика.

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