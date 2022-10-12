В Верхоянском районе спасатели вытащили тонущую лошадь из ледяной воды

Фото: «Вести Верхоянья»

Сотрудники Верхоянского поисково-спасательного отряда помогли выбраться лошади, которая провалилась под лед на реке на территории Дулгалахского наслега. Об этом сообщают «Вести Верхоянья».

Инцидент произошел 12 октября. К спасателям обратился местный житель, который проживает на том же участке охотничьего угодья, где ведутся поиски ранее пропавшего мужчины.

Лошадь провалилась под лед по самую голову, видимо он не выдержал ее веса. Она не смогла самостоятельно выбраться на берег. Спасатели несколько часов пытались вытащить несчастное животное.

Фото: «Вести Верхоянья»

Сначала они лопатами расчистили путь к спасению, затем обвязали лошадь веревками и помогли выбраться на сушу.

Фото: «Вести Верхоянья»

Напомним, что группа из семи спасателей Верхоянского поисково-спасательного отряда вылетела 10 октября на вертолете МИ-8 на поиски мужчины, пропавшего на участке охотничьего угодья, расположенного на территории Дулгалахского наслега.

По данным родных, он не дает о себе знать с начала октября. Родственники забили тревогу и пытались найти его сами, но не смогли. И тогда они обратились за помощью к спасателям.

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