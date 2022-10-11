В Верхоянском районе Якутии ищут потерявшегося охотника

Фото: Вести Верхоянья

Группа из семи спасателей Верхоянского поисково-спасательного отряда вылетела 10 октября на вертолете МИ-8 на поиски мужчины, пропавшего на участке охотничьего угодья, расположенного на территории Дулгалахского наслега. Об этом сообщает издание «Вести Верхоянья».

По данным родных, он не дает о себе знать с начала октября. Родственники забили тревогу и пытались найти его сами, но не смогли. И тогда они обратились за помощью к спасателям.

В результате облета 10 октября, поиски результатов не дали. На сегодняшний день поисково-спасательные работы продолжаются.

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