Присмотреть за пожилым, перевезти на машине: семьи мобилизованных в Якутии могут попросить помощи по номеру 122

Фото: Абылай САРАЛАЕВ

В едином кол-центре 122 теперь будут не только отвечать на вопросы о мобилизации, но и оказывать помощь семьям мобилизованных в Якутии.

Например, помогут купить и доставить продукты и лекарства или наколоть дрова, присмотреть за пожилыми родственниками, домашними животными, перевезти что-нибудь на машине и т.п.

«Мы выслушаем каждую просьбу и постараемся помочь по любым вопросам в каждом населенном пункте республики. Сейчас семьям мобилизованных как никогда нужна посильная поддержка. Мужья и отцы на службе должны быть спокойны за свои семьи, и наш штаб всячески поможет их родным», — сказал руководитель республиканского штаба #МЫВМЕСТЕ Айыллан Винокуров.

Заявки от родных мобилизованных о помощи принимают с 9 до 18 часов по номеру 122, дополнительная цифра — 6.

Напомним, на вопросы о мобилизации отвечают круглосуточно по этому же номеру с добавочной цифрой 1.

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