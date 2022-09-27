«Чаще звонят женщины». Работа кол-центра по вопросам мобилизации 122 в Якутии: фото и видео

Фото: KP.RU

С 23 сентября в Якутске, как и в других городах страны, заработал кол-центр 122 по вопросам мобилизации. Всего с того момента в справочную службу поступило 3714 звонков от жителей Якутии.

Редакция «КП — Якутия» посетила информационный пункт и предлагает вам самим посмотреть, как работают операторы. Сегодня их восемь человек в двух небольших комнатах.

Но обычно, как рассказала нам руководитель пункта Мария Винокурова, днем работают шесть человек, ночью — четыре. Также есть два психолога. В операторы набрали сотрудников Минтруда республики и МФЦ.

Звонки принимают круглосуточно. Однако чаще всего с вопросами обращаются утром и в дневное время, говорит собеседница редакции. Этой ночью, к примеру, позвонили всего восемь человек. А так в среднем за день операторы принимают более 700 звонков.

Особого ажиотажа сейчас нет.

«В первые дни был шквал звонков, сейчас стали звонить реже. Хотя вчера было 1206, это из-за прямой линии главы Якутии», — рассказывает Мария.

По словам нашей собеседницы, чаще всего звонят женщины. Бывает, что плачут, паникуют. И задача оператора — успокоить их и четко, спокойно ответить на вопросы.

Какие вопросы о мобилизации чаще всего задают

Как признается руководитель кол-центра, обычно люди просят разъяснить критерии отбора, хотят узнать, подпадают ли они (или их мужья, сыновья, братья) под них. Допустим, берут ли тех, у кого трое детей? Ответ: да, мобилизуют. Могут призвать даже тех, у кого четверо детей, если хотя бы одному из них больше 16 лет.

Также у якутян возникают уточняющие вопросы, когда принимается какой-либо новый нормативный акт. К примеру, недавно президент России подписал указ об отсрочке для студентов вузов. Или указ о мерах социальной поддержки, принятый главой Якутии.

Если задают непредвиденный вопрос, готового ответа на который у оператора нет, его направляют в координационный центр. Потом работник кол-центра перезванивает и передает звонившему информацию.

Если у вас тоже возникли вопросы по мобилизации, вы также можете задать его по номеру 122.

Фото: KP.RU

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