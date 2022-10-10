Экс-министру здравоохранения Якутии Людмиле Вербицкой оставили оправдательный приговор без изменений

Фото: Минздрав Якутии

10 октября Девятый кассационный суд во Владивостоке оставил без изменений оправдательный приговор, вынесенный бывшему заместителю министра здравоохранения республики Людмиле Вербицкой.

Таким образом, это уже второй раз, когда ее признают невиновной в нескольких судебных инстанциях.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» в отношении Людмилы Вербицкой было возбуждено в апреле 2019 года. Также ее обвиняли по ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод».

По версии следствия, замминистра поручила внести изменения в конкурсную документацию в пользу поставщика больничного питания — фирмы «Мед-фуд».

22 марта 2021 года решением Якутского городского суда, бывший заместитель министра здравоохранения Якутии Людмила Вербицкая была полностью оправдана. Но прокуратура обжаловала этот приговор. 15 июня 2021 года Верховный суд Якутии оставил без изменения оправдательный приговор.

21 октября 2021 года решением Девятого кассационного суда общей юрисдикции (Владивосток) оправдательный приговор от 22 марта 2021 года в отношении Вербицкой был отменен на основании представления заместителя прокурора Якутии Александра Трухина.

И все началось заново. 2 марта 2022 года решением Якутского городского суда Людмила Вербицкая была вновь признана невиновной и полностью оправдана.

26 апреля 2022 года Верховный суд Якутии признал законным и обоснованным оправдательный приговор и оставил его без изменения. Это уже второй по счету оправдательный приговор, который устоялся в Верховном суде Якутии.

Однако прокуратура республики вновь внесла кассационное представление на постановление Верховного суда.

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