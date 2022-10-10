Случаев ошибочной мобилизации в Якутии становится меньше

Фото: администрация Ленского района

Постоянное представительство Якутии по ДФО отчиталось, что случаев ошибочной мобилизации в республике становится меньше, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«На данный момент количество возвращаемых из воинских частей Восточного военного округа в Приморском и Хабаровском краях в связи с ошибочной мобилизацией сокращается, сейчас речь идет о единичных случаях. Все в основном откомиссованы по медицинским показаниям и направлены для прохождения военно-врачебной комиссии по месту жительства», — приводятся слова постоянного представителя республики по Дальнему Востоку Кима Борисова.

Это связано с тесным взаимодействием различных ведомств региона с военными комиссариатами и командованием Восточного военного округа, объяснил он.

Напомним, в начале мобилизационной работы военком Якутии Александр Авдонин говорил, что в комиссариатах не предусмотрены медкомиссии. Позже председатель Общественной палаты республики Николай Бугаев сообщил, что военных комиссариатах врачебные комиссии начали проводить первичный медосмотр призываемых.

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