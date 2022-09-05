Якутия представила семь инновационных проектов технопарка на ВЭФ-2022

Фото: правительство Якутии

Сразу семь проектов технопарка «Якутия» были представлены на Восточном экономическом форуме. Он проходит с 5 по 8 сентября во Владивостоке: разработки якутских новаторов представил на ВЭФ лично глава республики Айсен Николаев.

Гостям форума показали технологию SmartBooks.live от «МультиДиТек»: сервис позволяет просматривать интерактивные 3D-пособия с дополненной реальностью. «Сайберия» приехала на ВЭФ с профессиональными инструментами для врачей-рентгенологов и модулями обработки медицинских изображений. Компания «СмартЮнит» представила новую систему противодействия лесным пожарам «Сильван».

Также якутские разработчики представили технологию дешевых платформ для кинотеатров Extra Cinema, которую уже начали внедрять в некоторых кинозалах Якутии. «Ведроид Электроникс» приехал на форум с промышленными роботами для клининга и дезинфекции. Наконец, «Якутский котловой завод» привез на выставку дровяные, газовые и универсальные котлы, а гостям площадки также представили автоприцеп SakhaCamper.

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