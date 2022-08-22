В Якутии на выходных откроют первые кинотеатры с системой «Экстра Синема»

Фото: правительство Якутии

В Якутии в эту субботу откроются первые кинозалы с системой «Экстра Синема». Технологию создали в республике и представили в Технопарке «Якутск» – система, по сути, объединяет функции проектора и цифровой платформы для управления кинопоказом, что поможет заметно сэкономить на кинопрокате.

Первые три кинозала будут открыты в Центре народного творчества «Сайдам» Кобяйского улуса, «Суоттинском центре досуга «Мичээр» Усть-Алданского улуса и Доме народного творчества «Сайдыс» Чурапчинского улуса. До конца года планируется ввести систему еще в семи селах, а в 2023 году планируется открыть уже полсотни новых кинозалов.

«Сегодня все кинозалы работают на американских кинопроекторах. Наше оборудование стоит существенно меньше. Сейчас мы запускаем первые кинозалы в населенных пунктах», – заявлял глава Якутии Айсен Николаев.

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