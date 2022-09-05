На Украине погиб уроженец Верхневилюйского района Якутии

Фото: t.me/BORBUEV

1 сентября в ходе спецоперации на Украине погиб якутянин Григорий Николаев из села Хоро Верхневилюйского района, об этом сообщил в своем телеграм-канале его земляк Спиридон Борбуев.

7 октября Григорий должен был отметить свое 36-летие. Он единственный ребенок в семье. У него осталась малолетняя дочка.

Отмечается, что якутянин начал миротворческую миссию на территории Украины в 2015 году. Дослужился до заместителя командира взвода бригады «Призрак». Был награжден медалью «За боевые заслуги».

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