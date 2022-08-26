Молодой снайпер из Якутии погиб в ходе спецоперации на Украине

Фото: Novosti_yakutska

16 августа при выполнении специальной военной операции на территории ЛНР, ДНР и Украины погиб 21-летний снайпер из Сунтарского района Якутии Ньургун Григорьев, сообщает телеграм-канал Novosti_yakutska.

Причиной смерти стала острая массивная кровопотеря.

Якутянин имел звание младшего сержанта, служил старшим снайпером стрелкового отделения стрелкового взвода стрелковой роты.

Прощание состоится 28 августа с 10 часов по адресу: с. Сунтар, ул. Вилюйская, 2.

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