Почти 600 тысяч рублей потеряла жительница Нерюнгри после общения с телефонными мошенниками Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дочь 64-летней жительницы города Нерюнгри разместила в интернете объявление о продаже детской кровати, указав, что рассчитаться нужно переводом на её банковскую карту. Вскоре на связь вышла лжепокупательница, сообщает пресс служба МВД по Якутии.

Потерпевшей позвонила женщина, выразившая готовность купить детскую кроватку. Она сообщила, чтобы осуществить денежный перевод нужно продиктовать ей несколько кодов из смс. Потерпевшая выполнила просьбу, но лишь в конце разговора заподозрила неладное и спросила, зачем нужно столько кодов. Мошенница тут же сбросила звонок. Заявительница решила проверить счет приложении банка и с ужасом обнаружила, что с него списано 595 тысяч рублей.

Это одна из распространенных мошеннических схем. О том, как злоумышленники обманывают якутян и как не попасться на их уловки, читайте в материале «КП – Якутия».

«Ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым лицам коды подтверждения из смс-сообщений и другие персональные данные. Для осуществления оплаты достаточно продиктовать шестнадцатизначный номер банковской карты либо номер телефона», – предупреждает МВД Якутии.

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