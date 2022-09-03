В Якутии произошел сход 15 пустых вагонов грузового поезда

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3 сентября на территории Хангаласского района в 76 км от поселка Нижний Бестях произошел сход 15 пустых вагонов грузового поезда, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Инцидент случился в трех километрах от станции «Кердем». На место происшествия выехали «хозяйственные» поезда из Нижнего Бестяха и Алдана. Также туда выехали 38 человек «Железных дорог Якутии» (ЖДЯ), два человека личного состава и одна единица техники Государственной пожарной службы Якутии.

Установлено, что сошли с рельсов 15 вагонов грузового поезда сообщением «Нижний Бестях – Алдан» («Амуро-Якутская» железнодорожная магистраль).

Отмечается, что погибших, пострадавших нет, но поврежден путь на протяжении 300 метров. Всего в составе 53 вагона, порожние, состав поезда два человека. Железная дорога однопутная, неэлектрофицированная.

Из-за аварии произошла задержка одного пассажирского поезда по направлению «Благовещенск Амурская область - Нижний Бестях». Пассажиров перевезут на двух автобусах ЖДЯ от станции «Олень» до Нижнего Бестяха Мегино-Кангаласского района.

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