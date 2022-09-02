В Якутске следователи ищут очевидцев падения ребенка с 12 этажа

Фото: СУ СК РФ по Якутии

В рамках расследования уголовного дела по факту падения 4-летнего ребенка с 12 этажа, следователи просят откликнуться очевидцев.

Об этом «КП – Якутия» сообщили в Следственном отделе по городу Якутску СУ СК России по Якутии.

Жителей города, которые стали очевидцами или обладающих видеоматериалами, зафиксировавшими место происшествия, просят обратиться по адресу: город Якутск, улица Короленко № 2. Контактное лицо: следователь Мелихов Владимир Сергеевич телефон 89248885684, ежедневно с 08:00 до 23:00.

Напомним, что ЧП произошло вечером 30 июня на улице Лермонтова. Малыш остался дома один без присмотра, вышел на балкон и сумел открыть окно. Его увидели прохожие. Двое растянули покрывало, чтобы поймать ребенка в случае падения.

Но малыш упал в руки третьему мужчине — 38-летнему Баину Бадмаеву, который успел молниеносно среагировать. Случайный спаситель в результате получил травмы — у него сломана рука.

Ребенка с тяжелыми травмами отвезли в Национальный центр медицины. Врачи боролись до последнего, но травмы оказались слишком тяжелыми – малыш погиб.

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