Следователи рассказали, как мальчик выпал из окна дома в Якутске

Фото: СК Якутии

Следственный комитет раскрыл подробности происшествия на улице Лермонтова в Якутске, где из окна 12 этажа выпал малолетний ребенок. По словам следователей, ребенку 5 лет, и дома он остался без присмотра взрослых.

Установлено, что ребенок самостоятельно добрался до балкона, с помощью подручных предметов соорудил «лестницу» к окну, свесился с балкона и упал вниз.

Ребенок остался жив благодаря случайному прохожему: мужчина смог поймать ребенка, хотя и сам получил серьезные травмы. Сейчас и ребенок, и его спаситель находятся в больнице.

На месте работает полиция, а также сотрудники СК. В ведомстве пока не завели уголовное дело, решение будет принято по результатам проверки.

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