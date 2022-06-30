Следователи рассказали, как мальчик выпал из окна дома в Якутске

Фото: СК Якутии
Следственный комитет раскрыл подробности происшествия на улице Лермонтова в Якутске, где из окна 12 этажа выпал малолетний ребенок. По словам следователей, ребенку 5 лет, и дома он остался без присмотра взрослых.
Установлено, что ребенок самостоятельно добрался до балкона, с помощью подручных предметов соорудил «лестницу» к окну, свесился с балкона и упал вниз.
Ребенок остался жив благодаря случайному прохожему: мужчина смог поймать ребенка, хотя и сам получил серьезные травмы. Сейчас и ребенок, и его спаситель находятся в больнице.
На месте работает полиция, а также сотрудники СК. В ведомстве пока не завели уголовное дело, решение будет принято по результатам проверки.
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