Найден один из пропавших в море Лаптевых жителей Якутии

Фото: travelask.ru

В Усть-Янском районе найден один из пропавших в море Лаптевых в прошлый четверг мужчин.

Об этом в своих социальных сетях сообщила Евдокия Ворогушина, дочь еще одного пропавшего мужчины.

«Третий пропавший, наш земляк, нашелся. У него была поломка и он пешком шел по берегу. Местные жителя села Юкагир нашли его и везут в безопасное место. Сильный дух у северян!», — написала она.

Поиски отца Евдокии Дмитрия Ворогушина и его напарника Юлюстана Григорьева продолжаются. Напомним, они уплыли в море в четверг, 25 августа, и в тот же день местные жители повстречали их на участке «Святой нос». Это был последний раз, когда кто-то видел Дмитрия и Юлюстана.

В МЧС России по Якутии утром 30 августа сообщили, что на поиски мужчин вылетел вертолет с группой из четырех спасателей.

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