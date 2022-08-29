Трое жителей Якутии пропали в море Лаптевых

Фото: служба спасения Якутии

В море Лаптевых пропали две лодки с тремя жителями Якутии. Мужчины отправились к Новосибирским островам несколько дней назад, и с тех пор с ними нет связи. В воскресенье сообщение о пропажи поступило в республиканское МЧС.

Лодки вышли в море отдельно друг от друга: сначала к островам отправилось одно судно с двумя якутянами на борту, еще неделю назад. В четверг в море вышла вторая лодка, с еще одним человеком.

В местной администрации сообщили, что в Усть-Янском районе в эти дни стояла хорошая погода. Родственники пропавших уже занимаются поисками.

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