В социальной столовой Якутска 55 детям помогли собраться в школу

Фото предоставлено Ириной Гузовой

В пятницу, 26 августа, в социальной столовой Якутска прошел праздник «Собери ребенка в школу». Об этом «КП — Якутия» рассказала директор учреждения общепита Ирина Гузова.

Для маленьких гостей организовали игры, праздничные столы, их пришли поздравить аниматоры. И, конечно же, все школьники получили подарки.

Фото предоставлено Ириной Гузовой

Фото предоставлено Ириной Гузовой

Всего на мероприятии было 55 детей из малообеспеченных и многодетных семей.

«Праздник прошел очень весело. Все остались довольны. Огромное спасибо нашим спонсорам, без Вашей помощи нам было бы очень тяжело. Это Зубов Артем Анатольевич, ООО УК „Арсенал плюс“. Творческое объединение „Контраст“ Детского (подросткового) центра, представитель узбекской общины Куранбаев Хожиакабар Рустамжонович, „Табачно-кофейный дом“, „Сырная лавка“, „Сладкие мечты“, магазин „Синар“, Гормолзавод, министерство предпринимательства и просто неравнодушные жители города. Спасибо Вам огромное за Ваше доброе, отзывчивое, большое сердце. Дай бог Вам здоровья и счастья», — передает слова благодарности директор социальной столовой Ирина Гузова.

Фото предоставлено Ириной Гузовой

Фото предоставлено Ириной Гузовой

Социальная столовая всегда нуждается в любой помощи. Она находится по адресу: Якутск, ул. Новопортовская, 3.

Желающие помочь могут связаться по телефону: 8914-274-39-42.

Фото предоставлено Ириной Гузовой

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