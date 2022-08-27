Якутян приглашают подать заявки на гранты Sinet Sakhawood для съемок фильма

Фото: фонд «Синет Спарк»

В День российского кино, 27 августа, фонд «Синет Спарк» объявляет начало сбора заявок на гранты Sinet Sakhawood для развития якутского кино.

Всего в этом году фонд выделит 10 грантов в размере от 200 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Общая сумма составит около девяти миллионов рублей.

Принимают конкурсные работы от якутских кинопроизводителей на стадии от синопсиса и (или) сценария до уже готового проекта. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке.

Срок: заявки принимают до 30 сентября 2022 года. Необходимо заполнить анкету.

Победителей огласят до 1 ноября 2022 года. Их имена опубликуют на сайте Sinet Spark.

Sinet Sakhawood — это грантовая программа, работающая с 2019 года и нацеленная на поддержку якутских кинопроизводителей и аниматоров. В первую очередь поддерживаются проекты, мотивирующие зрителей на развитие или имеющие экспортный потенциал для Якутии. Конкурс на получение финансирования проводится раз в год.

Ранее поддержку фонда получили Нюргун Иванов на кинокартину «Рядовой Чээрин», Дмитрий Давыдов на драму «Пугало», Константин Тимофеев на сказку «Бэйбэрикээн-2», Михаил Лукачевский на драму «Вертолет», Никандр Федоров на фильм «Оҕо саас». Картина «Пугало» Дмитрия Давыдова в 2020 году выиграла Гран-при главного кинофестиваля России «Кинотавр», а «Вертолет» Михаила Лукачевского получил «Золотую лозу» и еще три награды ХХХ открытого кинофестиваля «Киношок». К выходу в прокат в ближайшее время готовятся еще три фильма.

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