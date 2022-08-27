Сегодня в Якутске состоятся бесплатные показы кино: расписание

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В День российского кино, 27 августа, состоится акция «Ночь кино»: жители Якутска смогут бесплатно посмотреть фильмы в кинозалах, сообщает пресс-служба Минкультуры Якутии.

Представляем расписание кинокартин.

Исторический парк «Россия — моя история»

Адрес: ул. Ксенофонта Уткина, 5.

15.00 — «Последний богатырь: Посланник тьмы».

18.10 — «Бүгүн-былыр».

19:30 — «Чемпион мира».

Также в музее с 17:00 состоится киноквиз. С 17:30 посетителям расскажут об истории якутского кино и творческой среде якутской киноиндустрии. Лектор — первый профессиональный кинорежиссер Якутии Алексей Романов.

Кинозал «Республика»

Адрес: пр. Ленина, 45 (кинотеатр «Лена», вход слева)

22:00 — «Последний Богатырь: Посланник Тьмы».

00:00 — «Чемпион Мира».

02:40 — «Пара из Будущего».

О чем фильмы

Фото: тлум.ру

«Последний богатырь: Посланник Тьмы» (2021) — приключенческая комедия режиссера Дмитрия Дьяченко. Иван наконец обрел силушку богатырскую, злой чародей Роголеб повержен, и теперь все Белогорье готовится к пиру на весь мир: Иван и Василиса собираются праздновать свадьбу, решая типичные для почти любой пары молодоженов проблемы.

Фото: кадр из фильма

«Бүгүн-былыр» (2022) — фантастическая комедия режиссера Александра Лукина. Вася — самый обычный парень, грезит мечтами и работает охранником в музее. Но судьба уже приготовила ему самое захватывающее и безумное приключение в его жизни. Однажды каким-то мистическим образом он выныривает в далеком прошлом.

Фото: кадр из фильма

«Чемпион мира» (2021) — драма режиссера Алексея Сидорова. История матча за звание чемпиона мира, который прошел на Филиппинах в 1978 году, между действующим чемпионом Анатолием Карповым и претендентом на этот титул — гроссмейстером Виктором Корчным, несколько лет назад эмигрировавшим из СССР.

Фото: кадр из фильма

«Пара из будущего» (2021) — фантастическая комедия режиссера Алексея Нужного. Идет 2040 год. Евгений и Александра уже 20 лет в браке, их отношения разладились уже очень давно. Развестись у них не получается, поскольку это очень дорогая процедура. Но судьба дает им шанс: Евгений и Александра попадают в прошлое.

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