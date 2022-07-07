Якутянин Александр Зубко погиб в ходе военной операции на Украине

Фото: Минкультуры Якутии

30 июня при выполнении спасательной операции в Славянске, городе областного значения в Донецкой области Украины, погиб якутянин Александр Зубко, сообщает пресс-служба Минкультуры Якутии.

Александр родился 19 декабря 2002 года. Учился в школе поселка Черский, занимался спортом. Поступил в Арктический колледж народов Севера на автомеханика-водителя. Работал водителем-механиком.

В июне 2021 года был призван в ряды Российской армии. Его определили в Свирско-Померанскую казачью воинскую часть. В феврале подписал контракт, а в июне отправился на спецоперацию в ДНР.

Минкультуры республики выражает соболезнования его матери — начальнику управления культуры Нижнеколымского района.

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