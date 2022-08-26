По факту гибели женщины на реке в Усть-Майском районе Якутии проводится проверка

Фото: Мария ЛЕНЦ

Следователи начали доследственную проверку по факту происшествия с перевернувшейся на реке лодкой в Усть-Майском районе Якутии, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

Отмечается, что в настоящее время на место происшествия направились руководитель и следователь Якутского следственного отдела.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, моторная лодка перевернулась на реке 24 августа. На борту судна были судоводитель и три пассажира. Одна женщина утонула, остальных подобрала другая лодка, плывшая во встречном направлении.

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