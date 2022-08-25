В Якутии обнаружено 582 новых случаев COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На 25 августа выявлено 582 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной.

В Якутске выявлено 425 случаев, в Мегино-Кангаласском, Хангаласском, Вилюйском, Мирнинском районах – от 11 до 19 случаев, в Намском, Нюрбинском, Нерюнгринском, Усть-Алданском, Чурапчинском, Верхневилюйский, Горном, Жиганском, Момском, Сунтарском, Алданском, Амгинском, Ленском, Олекминском, Таттинском, Оленекском, Томпонском, Кобяйском, Абыйском, Нижнеколымском, Оймяконском, Эвено-Бытантайском районах – от 1 до 10 случаев.

За сутки лаборатории Якутии провели 4 254 исследования на COVID-19. Всего с начала пандемии обработано 2 482 245 тестов.

К 25 августа госпитализировано 28 человек, выздоровело 422 человека.

Первым компонентом привиты 658 278 человек, или 91,8% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 176 279 человек, или 70,3% от количества лиц, у кого наступил срок.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Алданском, Верхоянском, Горном, Мегино- Кангаласском, Среднеколымском районах и в Якутске.

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