Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 24 августа в Якутии выявлено 548 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 400 случаев, в Мегино-Кангаласском районе — 20 случаев, в Мирнинском районе — 18, в Хангаласском — 12, в Намском и Нюрбинском — по 11, в Чурапчинском районе — 10 случаев. В 16 районах республики зарегистрировано от одного до девяти случаев заражения.

За сутки лабораториями республики проведено 3 858 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 477 991 тест.

За последние сутки госпитализировано 42 человека, выздоровело 587 человек. Лечение в стационарах получают 1,18% больных, в амбулаторных условиях — 98,8%. Из 484 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 27,5%.

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