«Необходимости такой не видим». Глава Якутии Айсен Николаев — о введении масочного режима в республике

Фото: «Прямой разговор»

Власти Якутии не собираются вводить ограничительные меры, в том числе и обязательный масочный режим, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник заявил глава Якутии Айсен Николаев в ходе передачи «Прямой разговор».

По его словам, определенный подъем заболеваемости коронавирусом есть.

«Порядка 500 человек в день заболевает, из них большинство по городу Якутску. Но если по городу мы вышли уже на пик — в скором времени по городу Якутску должно начаться снижение заболеваемости, то во многих районах эта волна только начинается», — сказал глава.

Также он отметил, что при всем при этом эта волна отличается от той, что была год назад. Если раньше была форма «дельта», от которой погибло много людей, то сейчас в основном регистрируется «омикрон», который подавляющим большинством заболевших переносится как ОРВИ и не дает тяжелых последствий.

«Мы советовались по поводу введения ограничительных мер, разные мнения были. Вместе с тем я считаю, что нет необходимости вводить повальный масочный режим. Если люди хотят сами ходить в масках, это их право, которое должно только поддерживаться и приветствоваться», — добавил Айсен Николаев.

При этом глава республики подчеркнул, что министерства, ведомства, муниципальные власти могут принимать оперативные решения по своим структурам.

«Например, понятно, что в поликлиниках и больницах масочный режим необходим. Может, это будет необходимо в общественных учреждениях, где проходит большое количество людей. Но повальное, обязательное введение масочного режима — необходимости такой не видим», — резюмировал глава.

Напомним, по состоянию на 23 августа в республике зарегистрировано 487 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе в городе Якутске — 359 случаев.

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