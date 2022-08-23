Фото: Олег УКЛАДОВ

По состоянию на 23 августа в Якутии выявлено 487 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 359 случаев, в Мирнинском районе — 20 случаев, в Мегино-Кангаласском — 17, в Хангаласском районе — 11 случаев. В 24 районах республики выявлено от одного до восьми случаев заражения.

За сутки лабораториями республики проведено 2 034 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 474 133 теста.

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