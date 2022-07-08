Число затопленных из-за дождей дворов в якутском селе Себян-Кюель выросло до 27

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По последним данным Госкомобеспечения, в селе Себян-Кюель в Якутии затопило уже 27 дворовых территорий. Ранее стало известно, что из-за обильных ливней буквально за ночь в село прибыла вода, и жителям пришлось срочно эвакуироваться с затопленных территорий. По данным властей, к родственникам отселили 58 человек, в том числе 19 детей.

Председатель Госкомобеспечения Иннокентий Андросов сообщил, что сейчас затопление находится на уровне пола. Он заверил, что комиссии подсчитают ущерб от потопа для последующей компенсации, и отверг версию о том, что дожди вызвал самолет-зондировщик для борьбы с пожарами.

«В последние дни по республике идут обильные осадки. Это прогнозировалось. Циклоны шли почти со всех сторон. Жители республики связывают это с работой самолетов-зондировщиков. Но сегодня зондировщики в основном работают только по южным, западным районам, где много лесных пожаров. Это Алданский, Нерюнгринский, Усть-Майский районы», – заявил Андросов.

Отметим, что последние пару дней обильные осадки шли в Верхоянском и Горном районах. В Нерюнгринском районе из-за дождей протекла крыша больницы, после чего районные власти заявили об аномальных осадках и начали готовить письмо главе республики.

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